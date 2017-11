Emergenza rom, i romani scendono in strada"Chiudete i campi vicino alle nostre case"

I cittadini e i coordinatori dei comitati del IV Municipio, si sono ritrovati in via San Getullo, sulla Tiburtina, per manifestare contro i roghi tossici e l’imperante illegalità con cui ogni giorno hanno a che fare nella zona di Settecamini, periferia est della Capitale, adiacente a via di Salone dove c’è il campo nomadi più grande d’Europa. "Manifestiamo perché vogliamo di fatto la chiusura dei campi rom adiacenti ai centri abitati. Chiediamo l’immediato utilizzo dell’esercito per fronteggiare l’emergenza delinquenziale, compreso il fenomeno incontrollato dei roghi tossici". Chiare e decise le richieste dei residenti che si ritrovano a vivere fra degrado, delinquenza, economia immobiliare bloccata e inquinamento atmosferico. "Oggi siamo qui per chiedere la chiusura di campo Salone dopo i ripetuti episodi di illegalità commessi negli ultimi giorni - ha detto Mauro Antonini, responsabile regionale Lazio di CasaPound Italia - Uno su tutti il caso delle ragazzine stuprate. Siamo quindi insieme a tutte le associazioni di quartiere. Siamo qui per dire basta anche ai roghi tossici. Ogni giorno qui si continua a bruciare in maniera illegale. Il campo di via di Salone va chiuso".

: