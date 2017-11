E voi non siete un gatto! Torna il Supercat show

“Perché io so’ io e voi non siete un gatto!” è lo slogan inconfondibile di “albertosordiana” memoria - dal film “Il Marchese del Grillo” - per SuperCat Show 2017, la mostra felina internazionale alla XVIII edizione, o più simpaticamente "miciottesima" edizione, interamente dedicata ai gatti. Si terrà sabato 11 novembre (ore 10.30-19.30) e domenica 12 novembre (ore 10.00-19.00) alla Nuova Fiera di Roma (ingresso Nord, padiglione 7, www.supercatshow.com). Due giorni di sfilate di vanità, mostre, adozioni del cuore, miao-mercatino, spettacoli per bambini e giochi interattivi. E il sabato l’ingresso costa meno!

SPECIALE BEST “SACRI DI BIRMANIA”

Sembrerà quasi di vedere un enorme batuffolo di cotone bianco, sabato alle ore 15.00 circa, per l’esclusivo e mai visto prima “Speciale Best” con oltre 60 splendidi Sacri di Birmania che daranno il meglio del loro charme.



ANNA FALCHI SABATO ALLE 15.00 CIRCA

La showgirl Anna Falchi interverrà all'area adozioni dell'Arca del SuperCat Show intorno alle 15.00.



SCHEDA EVENTO

Dove: Nuova Fiera di Roma (ingresso NORD, padiglioni 7)

Quando: sabato 11 (h 10.30-19.30) e domenica 12 novembre (h 10.00-19.00)

Biglietti: sabato, 8 euro (ridotti 6 euro); domenica, 9 euro (ridotti 6).

Infoline: Tel. 06.8075050 - fax 06.80687316 - http://www.supercatshow.com