Troppo pericoloso, alla mostra sullo spazio giroscopio umano vietato agli over 60

Troppi malori, 12, per l'esattezza, in 40 giorni, sono bastati alla direzione della mostra <Cosmos Discovery> in corso al Guido Reni District, a Roma, per vietare alle persone con più di 60 anni un "giro" sul Giroscopio umano. Domenica scorsa un visitatore di Napoli di 65 anni aveva accusato un malore dopo aver provato il giroscopio per non darla vinta al nipote che lo aveva provato prima di lui. Dopo averne sospeso l’utilizzo, gli organizzatori della mostra - che ospita oltre 250 cimeli spaziali provenienti dagli Usa e dall'ex Unione Sovietica - sta valutando se permettere l’utilizzo dello strumento, capace di riprodurre le accelerazioni gravitazionali, solamente facendo indossare una tuta anti-G (antigravitazionale), utilizzata in aeronautica per compensare gli effetti delle pressioni centrifughe e centripete. «Il nonno partenopeo in visita a Roma dalla figlia era salito sull’attrazione dopo il nipote poco più che ventenne tra scherzi e sfottò reciproci - raccontano gli organizzatori - a metà giro l’ultrasessantenne si era però sentito male chiedendo a gran voce lo stop delle rotazioni in tutte le direzioni degli assi cardinali del giroscopio lamentando che gli si era oscurata la vista e si sentiva mancare. Immediatamente il sedile è stato riportato alla posizione eretta di partenza liberando l’uomo dai blocchi di sicurezza per favorire una maggiore ventilazione. Per fortuna dopo pochi minuti ha ripreso colorito, anche assistito dalla figlia medico, e non è stato necessario chiamare il 118>.