Velletri, banda di detenuti programmava blitz nel carcere

Il problema del sovraffollamento nelle carceri e della carenza di personale penitenziario torna anche oggi sulle cronache italiane: sgominata una banda di detenuti romeni, nel carcere di Velletri, grazie al blitz degli agenti della Polizia Penitenziaria. I detenuti stavano architettando di appropriarsi di un’ala del carcere, il nuovo padiglione “D”. Nella loro cella, dopo un’attenta perquisizione, sono stati rinvenuti un cellulare completo di scheda, batteria e caricabatteria, punteruoli fatti artigianalmente, coltelli e diversi pacchetti di sigarette che a detta degli agenti erano certamente una ricompensa da parte dei disertori a chi gli permetteva di fare delle telefonate. Come spiegato dai sindacalisti dell’Ugl Polizia Penitenziaria, Ciro Borrelli e Carmine Olanda, il gruppo di romeni erano da tempo tenuti sotto stretto controllo per via di alcuni, particolari, atteggiamenti avuti nei giorni scorsi che avevano insospettito non poco gli addetti alla sicurezza all’interno del carcere. Grazie alla Polizia Penitenziaria, però, l’ingegnoso piano dei detenuti è andato in fumo, nonostante la grave carenza di personale. Monitorando attentamente i soggetti sono riusciti a bloccare sul nascere la banda che, in caso, contrario avrebbe sicuramente creato importanti disordini all’interno del carcere.