L'assessore Lemmetti va al Senato in maglietta, bloccato all'ingresso

Momenti di imbarazzo al Senato per il mancato accesso dell’assessore al Bilancio della giunta pentastellata di Roma, Gianni Lemmetti, che si è presentato a uno degli ingressi per partecipare alle audizione dell’Anci sulla manovra. Per entrare a Palazzo Madama vige un "dress code" inflessibile: gli uomini devono indossare giacca e cravatta. Ma secondo quanto si apprende, Lemmetti non indossava né l’una né l’altra. E nemmeno la camicia (sottinteso evidente dell’accessorio regolamentare), ma solo una maglietta. Insomma, una t-shirt, che avrebbe reso improbabile, se non grottesco, il "prestito" di una cravatta come pure accade, a volte. Audizione saltata per lui, dunque, ma non per gli altri componenti la delegazione dell’Anci, rigorosamente abbigliati secondo le regole.