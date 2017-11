Precipita dal muretto, 27enne muore a Frascati

È volato per oltre sei metri, da un muretto sul quale potrebbe essersi seduto cadendo poi di sotto. Per lui, un 27enne di origine romena, non c’è stato scampo: il ragazzo è atterrato sulla terrazza di copertura di un pub, di faccia. A sentire i rantoli del giovane, verso le 2 del mattino di oggi, è stato un uomo che passava da quelle parti e che, visto il giovane riverso in una pozza di sangue diversi metri più in basso ha chiamato i soccorsi. Sul posto, in via Ninfeo di Lucullo nei presi del centro di Frascati, sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri ed il 118: i pompieri hanno lavorato in condizioni non facili per riuscire a raggiungere la copertura sulla quale era precipitato il ragazzo, tra i palazzi.

Il giovane, in condizioni disperate, è stato poi trasportato al vicino ospedale "San Sebastiano" ma per lui purtroppo nonostante i tentativi di tenerlo in vita non c’è stato nulla da fare. Le ipotesi al vaglio dei militari sono quelle del suicidio, poco probabile, e quella dell’incidente: il ragazzo, sul cui corpo nelle prossime ore dovrebbe essere eseguita l’autopsia, poteva essere ubriaco e una volta salito sul muretto potrebbe aver perso l’equilibrio precipitando nel vuoto.

Scartata al momento l'ipotesi della lite sfociata in omicidio: nessuno dei numerosi residenti avrebbe sentito urla nel cuore della notte nella strada che si trova comunque a ridosso di una delle zone della movida frascatana. Inoltre, la posizione del corpo del ragazzo, piuttosto a ridosso del muro, farebbe pensare ad una caduta spontanea piuttosto che ad una spinta. I carabinieri stanno cercando di acquisire le immagini delle telecamere private della zona anche se per avere qualche risposta bisognerà comunque attendere i risultati di analisi ed esami.