Roma, tenta il suicidio in via Tuscolana: salvata dai vigili del fuoco

Tragedia sfiorata a Roma dove una ragazza ha rischiato di morire. Secondo una prima ricostruzione la giovane voleva gettarsi dall'Acquedotto romano di via Tuscolana ma l'intervento immediato dei vigili del fuoco, allertati dai passanti, ha evitato il peggio. I pompieri dopo aver predisposto tutte le misure di sicurezza l'hanno tratta in salvo. La ragazza, in stato di choc, è stata accompagnata in ospedale.