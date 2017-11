Due rom sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale e sequestro di persona ai danni di due minorenni. Tutto inizia maggio, quando una delle due vittime conosce su Facebook il giovane finito poi in manette. I due chattano, fanno amicizia, fino al giorno in cui decidono di incontrarsi. All’appuntamento in zona Collatina la ragazzina di 14 anni si presenta con una coetanea, il rom le convince a seguirle in un terreno isolato e lì, sotto agli occhi dell’amico suo connazionale che fa da palo, le violenta entrambe dopo averle legate a una ringhiera. Sotto choc le amichette non si fanno visitare, non denunciano e solo un mese dopo raccontano tutto ai genitori che segnalano il fatto ai carabinieri di Tor Sapienza. Le indagini portano all’arresto di entrambi, 21 anni uno 20 l’altro.