Nicolò D'Angelo nuovo vice capo della Polizia

E' tornato nella Capitale. Coronando la sua carriera diventando vice capo della Polizia. Il prefetto Nicolò Marcello D’Angelo, nato a Trapani nel 1954, è stato nominato dal Consiglio dei ministri il numero due della Polizia di Stato. La sua lunga carriera nell’amministrazione della Ps è iniziata nel 1972 con la frequenza dell’Accademia del Disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza e l’assegnazione, al termine del corso, presso la Questura di Torino, dove è rimasto un solo anno. Trasferito a Roma nel 1977, è stato chiamato a ricoprire delicati e importanti incarichi, quali la direzione di diversi Commissariati, tra cui Ostia, l’Antiterrorismo e la Squadra Mobile della Questura di Roma. Qui ha svolto la maggior parte della sua vita professionale, iniziando come dirigente della sezione Antirapine, poi della sezione Omicidi, di seguito, della sezione Criminalità Organizzata, per assumere, infine, la direzione dell’intera struttura operativa della Capitale. Dal 1997, infatti, al 2003 è stato capo della Squadra Mobile romana. Sono stati questi gli anni in cui a Roma, la Polizia ha registrato numerosi successi contro la criminalità organizzata e non. Solo a titolo esemplificativo si possono citare le operazioni contro la cosiddetta «Banda della Magliana» e l’arresto di tutti i suoi componenti, il recupero di varie opere d’arte di inestimabile valore, tra le quali le tele di Paul Cezanne e Vincent Van Gogh. È riuscito a risolvere brillantemente i sequestri di Belardinelli, Caponeri e dopo lunghi mesi di estenuante attività investigativa sull’omicidio della studentessa universitaria Marta Russo, a trarre in arresto i responsabili. Promosso dirigente superiore nel 2003, è stato nominato Questore di Ascoli Piceno fino al 2006, e di Latina fino al 30 settembre 2011, per diventare poi da dirigente generale di Pubblica Sicurezza, Questore di Perugia; nel gennaio 2014 è stato trasferito presso il ministero dell’ Interno, segreteria del Dipartimento della Ps, e infine il 16 ottobre 2014, dopo 11 anni, ha varcato di nuovo la soglia del portone di «San Vitale» da Questore di Roma. Il 16 gennaio di quest’anno, dopo aver gestito brillantemente tutte le criticità di ordine e sicurezza pubblica inerenti l’anno giubilare, è stato nominato dal Consiglio dei ministri Prefetto della Repubblica, ed è stato destinato a svolgere la funzioni in sede presso la città di Viterbo. E adesso è ritornato nella sua «amata» Roma da vice direttore generale della Pubblica Sicurezza-Direttore Centrale della Polizia Criminal.