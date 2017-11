Fdi paga l'affitto. Sfrattati dalla Raggi

Affittopoli non si ferma ed ora è toccato alla storica sede missina di Colle Oppio (la prima d’Italia), passata ad Alleanza Nazionale e fino a ieri mattina occupata da Fratelli d’Italia. A dare notizia dello sgombero è stato lo stesso sindaco, Virginia Raggi, sottolineando su Facebook «lo scandalo» dell’immobile di via delle Terme di Traiano, occupato dal partito guidato da Giorgia Meloni. «Si trattava di una soluzione di morosità prolungata nel tempo. Il contratto era scaduto nel ’72. Da quella data occupavano una sede del Comune e non pagavano più i canoni». Per Federico Mollicone, presidente del circolo, si tratta, al contrario...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI