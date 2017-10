Roma, assalto degli ultrà giallorossi: picchiati e feriti i tifosi del Chelsea

Con i volti coperti dai cappucci delle felpe e armati di bastoni un gruppo di quaranta ultras romanisti ha fatto irruzione nell’Irish pub “Shamrock” in via del Colosseo. È successo a mezzanotte, quando i supporter giallorossi erano certi di trovare i tifosi del Chelsea, arrivati ieri a Roma per la sfida di Champions League stasera all’Olimpico. Un’aggressione violenta che ha ferito in maniera non grave diversi inglesi inermi al pestaggio. Sul posto le volanti del Reparto Mobile, ma degli ultras già non c’era più traccia. La battuta di caccia dei poliziotti nelle vie vicine ha permesso di bloccarne e identificarne alcuni, ma saranno le telecamere di videosorveglianza del locale ad aiutare gli agenti della Digos impegnati nelle indagini.