Roma, branco massacra di botte due migranti in pieno centro

"Sporco negro". E poi le botte. La scorsa notte a piazza Cairoli, in pieno centro di Roma, cinque ragazzi hanno insultato e poi pestato con calci e pugni in faccia un ambulante bengalese di 27 anni e un egiziano. I cinque ragazzi tra i 17 e i 19 anni sono stati fermati dagli agenti dei Commissariati Colombo e Campo Marzio che li hanno bloccati poco dopo l'aggressione a sfondo razziale in via delle Botteghe Oscure. Uno di loro è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dall'odio razziale. Gli altri, invece, sono stati denunciati per lesioni aggravate e percosse. Il bengalese è stato trasportato d'urgenza al San Camillo dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le lesioni al volto.