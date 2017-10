Raggi partigiana canta Bella Ciao

Un evento importante, quello organizzato in Aula Giulio Cesare, con l’Anpi, nel giorno del novantacinquesimo anno dalla Marcia su Roma fascista. Importante, perché segue una settimana di polemiche non solo sull’iniziativa, poi bloccata dalla questura, di Forza Nuova che aveva riproposto la «Marcia» in chiave fascista, ma «condita» anche dalle vicende della Lazio. E si sarebbe potuta chiudere con il discorso del sindaco Virginia Raggi in cui ha sottolineato come «purtroppo qualcuno vorrebbe portare indietro la lancetta del tempo ma noi ci opporremo e ci impegneremo per una memoria collettiva e condivisa. Dobbiamo continuare a proclamare che Roma rimane orgogliosamente sempre antifascista». Un discorso da sindaco insomma, infarcito da qualche nozione storica, ascoltato da un Aula gremita non solo da esponenti dell’Anci. Peccato però che...

