Dalle partite di calcio al corteo di Forza Nuova la prossima settimana sarà ricca di appuntamenti impegnativi per l'ordine pubblico. Nel corso del consueto briefing, tenuto dal Questore di Roma Guido Marino con i funzionari della Questura, sono state messe a punto le linee strategiche per la gestione dei numerosi eventi.

Si inizia già dal pomeriggio di lunedì, con l'arrivo di oltre 2000 tifosi inglesi che assisteranno all'incontro di calcio Roma-Chelsea, in programma martedì 31, alle 20.45. Il giorno successivo, l'1 novembre, sono previsti invece i primi arrivi degli oltre 1000 tifosi francesi del Nizza che, alle 21.05 del 2 novembre, assisteranno all'incontro di calcio Lazio-Nizza valevole per l'Europa League.

Chiude la settimana, il corteo di Forza Nuova, vietato per la giornata di oggi e successivamente preavvisato in zona Eur, dallo stesso movimento. Sullo sfondo di tali eventi, particolarmente rilevanti, oltre 15 manifestazioni di protesta, iniziative di spettacoli culturali, le celebrazioni dei Santi e dei Morti a San Pietro e la Festa delle Forze Armate. Una settimana di impegni, già contenuti in un provvedimento di carattere generale del Questore di Roma Guido Marino, a cui seguiranno singole ordinanze per la dettagliata pianificazione degli eventi. Lunedì pomeriggio si terrà il tavolo tecnico per l'incontro di calcio Roma-Chelsea e Lazio-Nizza.