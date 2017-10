Incidente sull'A1, tir sbanda e invade l'altra carreggiata: autostrada in tilt per ore

Grave incidente ieri sera poco prima delle 20 sulla A1 (diramazione di Roma Sud), nel tratto compreso tra la barriera e l’uscita di Monte Porzio Catone. Il sinistro ha coinvolto almeno 3 auto e un camion che procedevano in direzione di Roma: il mezzo pesante, dopo aver sbadato, si è ribaltato sulla carreggiata mentre il rimorchio avrebbe superato il new-jersey di protezione finendo sulla carreggiata sud. Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori, con un lungo tratto di autostrada cosparso di pezzi di auto e camion: solo per miracolo non si sono registrate vittime ed il bilancio parla di un solo ferito grave.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico. La società autostrade è stata costretta a chiudere la carreggiata sud nel tratto compreso tra la barriera e Monte Porzio Catone, con uscita obbligatoria a Torrenova per oltre 3 ore. In alcuni momenti, per consentire la rimozione dei mezzi incidentati, è stato necessario sospendere il traffico anche in direzione nord. A scontare le conseguenze più gravi sono stati i tanti mezzi che si sono trovati “imprigionati” all’interno del tratto chiuso e che dopo un’ora di attesa sono riusciti a liberare la zona percorrendo contromano la carreggiata in direzione di Napoli. La situazione è tornata alla normalità solo in tarda notte.