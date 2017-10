Zoomarine, nozze da brivido nel parco di Torvaianica

Ognuno di noi nasconde piccole paure. Spesso manifestiamo fobie che ci condizionano la vita. Tra le tante avete mai sentito parlare di gamofobia? E' la paura incontrollabile del matrimonio e colpisce donne e uomini di ogni età e di ogni condizione sociale. Chi non ricorda la bella e brava Julia Roberts che aveva terrore di salire sull'altare nel film "Se scappi ti sposo"? Ma per qualcuno che fugge c’è qualcuno che bissa: Davide Conti e Marina Abbondanzieri, sono due romani accomunati dalla passione per il genere horror e thriller che hanno deciso di risposarsi e sconvolgere familiari e amici invitandoli alle loro “Nozze da brivido” in occasione della serata di Halloween, organizzata dal parco acquatico Zoomarine di Torvaianica. L’originale celebrazione, officiata dall’attore e conduttore televisivo Gigi Miseferi, per anni nella compagnia del Bagaglino con l’amico Giacomo Battaglia, vedrà sfilare sulla piazza principale sposi, damigelle e testimoni con gli abiti realizzati dalla fantasia di Luigi e Domenico, padre e figlio con una vita dedicata alla moda, le cui creazioni saranno ispirate al leitmotiv di “Dolcetto o scherzetto”. Immancabili anche le bomboniere, rigorosamente "paurose”, per tutti gli invitati ma anche per gli ospiti che hanno deciso di scegliere il parco per divertirsi nella lunga notte delle streghe e che saranno trascinati, da giovanissimi ballerini, nel flashmob stile corteo nuziale più terrificate dell’anno. Fino a tarda sera poi gli esclusivi show di fontane danzanti in compagnia degli artisti del Circo Bianco, che daranno vita a personaggi horror, e a una cena gustosissima al calar delle tenebre.