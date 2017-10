A Primavalle la microcriminalità continua a colpire. Il 21 ottobre scorso, all’interno di un supermercato in via Boccea, un uomo armato di pistola, (risultata poi essere una replica), aveva minacciato in maniera piuttosto aggressiva i presenti per poi

derubarli. Per sua sfortuna all’interno del negozio c’era una agente della Polizia Locale di Roma Capitale, che libero dal servizio, è subito intervenuto cercando di bloccare il malvivente che vedendo le cose mettersi male, si era dato subito ad una precipitosa fuga verso l’esterno dell’esercizio commerciale.

A quel punto, a scopo intimidatorio l’agente di Polizia Locale, in forza al gruppo “Aurelio”, aveva esploso un colpo di arma da fuoco, mettendo in fuga anche il complice all’esterno che attendeva su una moto pronto per scappare insieme all’altro

rapinatore. Nonostante l’azione dell’agente, il malvivente insieme al suo complice per un breve momento era riuscito a fuggire a bordo di uno scooter, risultato anch’esso provento di un precedente furto. Ma grazie alla cooperazione degli agenti della Polizia di Stato del commissariato di zona, diretto dalla dottoressa Angela Cannavale, i due sono stati bloccati e arrestati subito dopo.

Da tempo infatti gli investigatori erano sulle tracce di uno dei due malviventi, autore di almeno 4 rapine commesse tra l’agosto e settembre di quest’anno. Nei giorni precedenti la rapina, i poliziotti, anche utilizzando i veicoli privati per non destare sospetti, avevano seguito a distanza i movimenti dei rapinatori, fino ad arrivare nella zona in cui i due avevano deciso di mettere a segno la rapina.

I due identificati per C.F., 62 anni e P.E., di 53 anni, dovranno rispondere del reato di rapina aggravata in concorso. Recuperato anche il bottino di 2 mila euro e rinvenuta la pistola di cui si era disfatto uno dei rapinatori durante la fuga.