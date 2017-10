Ladri aggrediscono i poliziotti con roncola e accetta

Sorpresi dagli agenti del Reparto Volanti dopo essersi intrufolati nel giardino di una villa al civico 125 di via di Tor Cervara, i due ladri hanno provato ad aggredirli con una roncola e un’accetta che avevano con loro. I poliziotti, per difendersi, hanno esploso tre colpi di pistola ferendo uno dei banditi al bacino e a una gamba. E’ successo poche ore fa, quando la volante è corsa sul posto dopo la segnalazione al numero unico di due persone all’interno del giardino di un’abitazione. Il ferito, nigeriano di 24 anni come il complice poi bloccato, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Sandro Pertini in codice rosso ma non è in pericolo di vita.