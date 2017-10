A Ostia i cassonetti degli altri Municipi

Rivista e corretta si potrebbe intonare la nota canzonetta con: quel cassonetto là me lo devi mettere qua; questo qua me lo dvi mettere la. Sembra essere andata proprio così con la vicenda dei trenta cassonetti dati alle fiamme l'altra notte nel delicatissimo territorio elettorale del X Municipio. A una settimana dal voto, individuato già come il primo vero "termometro" per la giunta Raggi, ogni passo falso può significare vincere o perdere. Ecco allora che dopo appena qualche ora dalla diffusione della notizia dei trenta cassonetti dati alle fiamme l'Ama provvedeva a comunicare a mezzo stampa l'avvio della loro sostituzione. Un tempo record, utilizzato da diversi esponenti grillini, Raggi in primis, per promettere che "si riporterà la legalità a Ostia". Un clima rovente, insomma, sul quale ci pensa il Pd a gettare un bel secchio di acqua gelata. I cassonetti portati a Ostia sono stati infatti sottratti ad altri municipi.

«Di questo passo non ci meravigliamo se inizieranno a spostare il Colosseo o i Fori Imperiali sul lungo mare. A prescindere dalle facili battute ci interroghiamo su quanto sia legittima questa operazione, a tal proposito - annunciano i consiglieri capitolini Valeria Baglio, Giulia Tempesta e Giulio Pelonzi - abbiamo chiesto la convocazione di una commissione trasparenza al Presidente Palumbo e presentato una interrogazione urgente alla Raggi e all`Assessore Montanari». Così, in una nota, i consiglieri del PD capitolino Valeria Baglio, Giulia Tempesta e Antongiulio Pelonzi.

Al momento nessuna replica. Ma forse qualche rifiuto in più nei quartieri dove non si vota il prossimo 5 novembre.