Ponti per l'Europa unita, sicurezza a scuola, lotta al bullismo. Ecco gli studenti premiati

“Non muri ma ponti. Aiutiamo l’Europa a trovare la bussola per una fraternità di tutti i colori”. Centinaia di studenti di 140 scuole italiane hanno indicato la strada sul tema indicato dal 45° Concorso Nazionale dell’E.I.P. Italia (Ecole Instrument de Paix). Venticinque le scuole premiate a Roma, mercoledì, nella Sala delle Conferenze della Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II”, concessa dal Direttore Generale Andrea De Pasquale, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Camera dei Deputati, del ministero della Giustizia, su un tema che è uno degli eventi di celebrazione del Sessantesimo Anniversario dei Trattati di Roma. In giuria, anche Pino Colizzi, doppiatore e voce di De Niro ne “Il padrino”. Il concorso quest'anno dedicato al piccolo Luigi Petacciato, morto nel 2002 nel crollo della scuola di San Giuliano di Puglia. Presente alla cerimonia la mamma.

“Il messaggio che ci viene dai giovani - ha detto Anna Paola Tantucci, presidente E.I.P. Italia - nelle varie sezioni del concorso (poesia giovane, giornali scolastici, arte, teatro, i ricordi della memoria, sport e pace, sicurezza a scuola, lotta al bullismo) sul tema proposto è il ruolo della scuola nel rifondare la pace in Europa, nello spirito del Manifesto di Ventotene, elaborato da Altiero Spinelli, Colorni e Rossi”. Di spessore il contribito degli studenti detenuti, ne “La voce dei minori in carcere”.

La giuria della Sezione giovani (Matteo Magarelli, Giulia Mero, Carla Pace) quest’anno, ha scelto per il Prix International Jacques Muhlethaler, pour la paix 2017 l’On. Milena Santerini per l’impegno, nella costruzione della pace e del diritto di cittadinanza in Italia e in Europa e il magnifico Rettore della Università LUMSA di Roma, Prof Francesco Bonini, per le Prix International Ecole Instrument de Paix 2017” “Societé, Démocratie et Droit” per gli studi nel campo delle Scienze politiche e per la formazione dei giovani.

Ecco i premiati.

Premio E.I.P Tema del Concorso

Il 1° Premio Nazionale è andato all’I.T.I Michael Faraday di Ostia, Roma, per il lavoro multimediale “Radici e orizzonti d’Europa” coordinato dal prof. Alessandro Romelli.

Il 1° Premio Nazionale “Cittadinanza e Costituzione” al Liceo Scientifico Labriola di Ostia per il progetto “ L’Albero della Costituzione”.

Il I° Premio Nazionale “Tamburi per la Pace” all’ISIS di Bojano (CB) per il Progetto “ Non muri ma ponti “ e “Sesto Senso” realizzato per i 60 anni dell’ Europa in Campidoglio, ideatrice la prof. Italia Martusciello.

I° Premio Regionale per la Campania al Liceo Classico Statale Ischia, Napoli per il Progetto multimediale “L’Europa siamo noi”.

Per il Lazio al Liceo Scientifico Statale “Leon Battista Alberti” di Minturno, Latina, per il Progetto “ Latina…mente”.

In Lombardia ha vinto l’I.C.S Carnate - MB per il Progetto multimediale “Legalità e diritti umani” realizzato dalla comunità scolastica con i ragazzi e le ragazze del Consiglio Comunale.

In Molise sul podio l’Istituto Omnicomprensivo Santa Croce di Magliano con il Progetto Multimediale “Mentoring”.

In Puglia ha dato il meglio il XXVII Circolo Didattico Bari Palese per la Brochure artistica “Donne cucitrici di pace”.

Il I° Premio Regionale E.I.P Diritti umani e legalità Lazio Liceo Scientifico Statale “ S. Pertini” Ladispoli di RM ai Progetti “Bullismo” , “Legalità, giustizia e diritti umani” “La scuola per i diritti umani”.

Gli altri vincitori: il Liceo classico statale Ischia Napoli al progetto “ La Dichiarazione dei diritti umani”. Premio E.I.P “Cittadinanza e Diritti umani” al Liceo delle scienze umane Ischia Napoli al progetto “La cittadinanza e il valore della pace”.

Trofeo Nazionale Itinerante E.I.P. Italia, Guido Graziani 2017

C Loreto Aprutino (PE), direttrice scolastica, Prof Lorella Romano, coordinatrice Prof Graziella Marrone, per il Progetto “Profumi, sapori, suoni lauretani” per l’intera comunità scolastica e il territorio.

La quarta edizione del Premio E.I.P Luigi Petacciato “Sicurezza a scuola” ha messo in palio una Borsa di studio mille euro, in ricordo del piccolo Luigi Petacciato morto nel crollo della scuola F. Jovine a San Giuliano di Puglia.

Il 1° Premio Nazionale Scuola Primaria ex aequo è andato all’I.C.Via di Bravetta-Plesso E. Loi di Roma e all’I.C. Psaumide di Camarina(Ragusa).

Altri premiati: 1° Premio Nazionale ex aequo Scuola Secondaria Sup. I.I.S.S Bojano (CB) per il Progetto creativo “ A Luigi” . I.I.S Via Albergotti-Liceo Classico di Roma per il progetto “La Sicurezza a scuola”.

1°Premio Nazionale E.I.P “Salvo d’Acquisto”.

“I ricordi della memoria” al libro “Nel mio paese c’era la guerra” all’ I.C Nelson Mandela Roma, da un progetto della Prof Costanza Porro, curato da Dario Amadei e Elena Sbaraglia, Ed. Graphofeel.

Premio E.I.P CISS Stampa Scuola-Marisa Romano Losi

1° Premio Regionale

Per il Lazio al Liceo Scientifico “L.B. Alberti” di Minturno (LT) per il giornale scolastico “Il Liceale”.

In Molise” premio all’Ist. Omnicomp. Santa Croce di Magliano, per il Giornale scolastico “Supernova School Magazine”.

Premio E.I.P-Fidia - Borsa di studio - Arti figurative e plastiche

1° Premio Nazionale ex aequo al Liceo Scientifico S. “E. Fermi” - Massa al Progetto“ Cartoline di solidarietà per Amatrice”. Pirografia su legno ideato dalla Prof Doriana Guadalaxara.

1° Premio Nazionale E.I.P - La voce dei minori in carcere con il Ministero della Giustizia progetto “ Le ali della libertà” ideato dalla giornalista Teresa Lombardo di collaborazione tra l’I.I.S.S “F.De Sanctis” di Sant’ Angelo dei Lombardi (AV) con la Casa Circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi.

1° Premio Regionale Salvo D’Acquisto “I ricordi della memoria” al Liceo Scientifico Statale “S. Pertini” Ladispoli, (Roma) per il Progetto multimediale “ Diverse vite un solo destino”.

Premio E.I.P Sport come Strumento di Pace con il Centro Nazionale Sportivo Scolastico C.N.S.S.

I° Premio Nazionale ex aequo all’I.I.S Bojano (CB) per il progetto “ Siamo noi i campioni”, Prof Itala Martusciello e all’Istituto Scuola San Giuseppe al Casaletto di Roma per “La cultura dello sport attraverso il corpo”, Prof Silvia Scipioni.

Premio E.I.P Italia “ Cultura dell’ accoglienza” all’I.I.S Domizia Lucilla di Roma, D.S Prof Isa Paladino.

I° Premio per la “Creatività dei Progetti” all’Istituto Scuola San Giuseppe al Casaletto di Roma

Mappamondo della Pace” “Colonna del sapere” “Nelson Mandela costruttore di Pace”

1° Premio Nazionale per il Teatro I.I.S.S Alfano da Termoli (CB) Progetto “Il filo di Arianna” al lavoro teatrale “La grande illusione”

I° Premio Regionale E.I.P Diritti umani e legalità per il Lazio al Liceo Scientifico Statale “S. Pertini” di Ladispoli ai Progetti “Bullismo”, “Legalità, giustizia e diritti umani”, “La scuola per i diritti umani”.

In Campania al Liceo classico statale Ischia Napoli per il progetto “La Dichiarazione dei diritti umani”.

Premio E.I.P “Cittadinanza e Diritti umani” al Liceo delle scienze umane Ischia, Napoli, per il progetto “La cittadinanza e il valore della pace”.

Per la sezione Poesia Giovane la ong “I Tamburi per la Pace, in collaborazione con la Maison Mondiale Poesie - enfance – Bruxelles, con la giuria del “Premio Mario Cossu” (presidente Pino Colizzi, con Maria Fedele Grasso, Sandra Cigni Perugini, Lina Lo Giudice Sergi, Beatrice Morano, Anna Piperno, Simona Senatore, Anna Paola Tantucci), ha premiato: I.I.S “Guglielmo Marconi” Civitavecchia – RM; I.C. “Via Bravetta” – Plesso “E. Loi” – RM; Istituto “San Giuseppe – Casaletto” – RM; I.I.S.S “Bojano” Bojano – CB; I.I.S.S “Leopoldo Pilla” – CB; Istituto omnicomprensivo “E. Capriglione Santa Croce di Magliano” – CB; I.C.S “Lido del Faro”, Scuola Primaria e Scuola Sec I grado Fiumicino – RM; Istituto Omnicomprensivo “Guglionesi” – CB; Liceo Classico - “G. Scotti” - Ischia – NA; I.C.S “Marconi - Michelangelo” Scuola Primaria Laterza – TA; I.C.S. Scuola Primaria “Don Bosco” Cutrofiano – Lecce; I.C.S di “Loreto Aprutino” – PE; I.C.S “Carnate” Carnate – MB.