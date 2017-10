Scontro tra due moto e due auto, morto un centauro

Sulle strade di Roma ancora sangue. Non si ferma la lunga lista di motociclisti che perdono la vita per le vie e le piazze della Capitale. Anche ieri un ragazzo di 27 anni è morto poco prima delle 13 in uno scontro avvenuto in via Santa Maria Mediatrice all’incrocio con l’Aurelia tra due moto e due automobili. Immediatamente sono arrivati i soccorsi, ma per il giovane motociclista non c'è stato nulla da fare. A costatare il decesso è stato medico legale avvertito dalle forze dell'ordine. I mezzi che sono rimasti coinvolti nell'incidente stradale sono un'Honda Cbr 600, un’Honda Sh, una Lancia Yplsilon e una Mercedes. Gli agenti del XIII gruppo Aurelio della Polizia Roma Capitale per effettuare i rilievi hanno interrotto il traffico in entrambi i sensi di marcia da tra porta pertusa a via Richelmy.

Appena tre giorni fa un altro incidente mortale, stavolta in via Prenestina, all’altezza del civico 1240 in zona Torrenova. Un uomo di 53 anni ha perso il controllo della Renault Twingo che stava guidando e si è schiantato contro un tir in sosta. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Il giorno precedente invece in via Ostiense uomo di 43 anni era alla guida di un Volkswagen Caddy: ha perso il controllo del mezzo mentre procedeva in direzione centro. Dopo aver invaso la corsia opposta, dove non transitavano altri veicoli, l’automobile si è schiantata sul muro travolgendo un pedone che camminava nel corridoio fuori dalla sede stradale verso Ostia. L’uomo di 60 anni è stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio ma non ce l’ha fatta. L’automobilista si è fermato a prestare soccorso. Secondo una prima sommaria ricostruzione la vittima dalla stazione della metropolitana stava andando a riprendere la macchina parcheggiata quando è stato investito. L’automobilista avrebbe avuto un colpo di sonno.