Roma, maxisequestro di merce contraffatta

Un maxi sequestro di merce contraffatta è avvenuto questa mattina in viale America, nella zona dell’Eur, dove da sempre c’è una grande presenza di venditori abusivi. Per evitare il sequestro avevano ideato un originale escamotage: usare gli alberi ad alto fusto, limitrofi alle loro zone di vendita, usandoli come “deposito” dove occultare e preservare le scorte in caso di improvvisi interventi da parte delle forze dell’ordine. Ma nonostante questo e grazie all’intervento del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana della Polizia di Roma Capitale, coordinati dal Vice Comandante del Corpo Lorenzo Botta, alla fine sono stati sequestrati più di 1000 “articoli” tra scarpe, borse e diversi capi d’abbigliamento su cui erano riportati noti marchi di moda, ovviamente tutti contraffatti. Nel corso delle operazioni, sono stati fermati due cittadini senegalesi che dopo essere stati sanzionati, sono stati immediatamente condotti presso l'ufficio immigrazione, in quanto risultavano anche privi di documenti. Ma l’abusivismo commerciale a Roma è una piaga che non sembra volersi rimarginare, anzi. E’ di solo qualche mese fa, a maggio scorso per la precisione, la notizia del blitz avvenuto nelle zone di via Casilina, Maranella, via dei Castani, via Prenestina e Torpignattara dove erano stati elevati verbali contro venditori abusivi per una cifra pari a 70mila euro. L’operazione antiabusivismo era perfettamente riuscita anche grazie agli agenti appartenenti al gruppo V Casilino-Prenestino che avevano deciso di operare in borghese. In questo modo i venditori abusivi non avevano avuto il tempo di raccogliere la merce e scappare.