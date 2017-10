Gaffe della Raggi: "Roma aderirà al patto per Clima". Ma la Capitale ne fa parte dal 2009

Un'altra gaffe per il sindaco di Roma Capitale, Virginia Raggi, nel bel mezzo della giornata conclusiva del summit internazionale "Acqua e Clima. I grandi fiumi del mondo a confronto", proprio in Campidoglio. Sul sito del Comune, così come sulla pagina Facebook del primo cittadino appare infatti in grande mostra l'annuncio dell'adesione della Capitale al "patto dei sindaci". Nel dettaglio:

"Roma Capitale è in dirittura d’arrivo per presentare in Assemblea Capitolina la proposta di adesione di Roma al “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”, iniziativa voluta dalla Commissione Europea per coinvolgere attivamente le città nel percorso verso la sostenibilità energetica e ambientale. La Giunta ha espresso parere favorevole al testo che, a breve, passerà all’attenzione dell’Assemblea, un passaggio fondamentale che sancirà la formale adesione della Capitale al Patto dei Sindaci".

Sulla vicenda è intervenuta a gamba tesa la consigliera comunale del Pd, Valeria Baglio: "Ci dica la Sindaca se mente sapendo di mentire o se è stata tratta in inganno da chi cura le sue strategie di comunicazione. E ammetta con onestà che Roma oggi sta solo rinnovando quel Patto e lo fa seguendo le indicazioni date dalla Giunta Marino nel 2015. Una memoria di Estella Marino dava impulso agli uffici per rinnovare il Patto e arrivare al "Compact of Mayors", un ulteriore patto dei Sindaci sui temi ambientali, con una serie di impegni che purtroppo per Roma sono rimasti lettera morta dopo il 2015. Insomma, su ambiente e rifiuti da questa maggioranza ancora solo parole parole e ancora parole. Perfino sbagliate».