Un cane lupo impalato, impiccato a dei pali di legno. Si è risvegliata così questa mattina Rocca Priora, comune alle porte di Roma nell'area dei Castelli romani. A fare la terribile scoperta, sotto l'arco d'ingresso della città, alcuni cittadini che hanno chiamato i carabinieri. Sono corso accertamenti per chiarire le cause della morte: al momento non è chiaro se l'animale sia stato ucciso, forse avvelenato, e solo successivamente legato ai pali dove è stato ritrovato. Sul caso indagano i carabinieri di Rocca Priora.

Accanto al corpo martoriato del cane, secondo quanto si apprende, è stato ritrovato un messaggio, una sorta di rivendicazione delirante firmato da un sedicente Pasqualino Maraja, ora al vaglio degli inquirenti.

Non è il primo caso. Pochi giorni fa nei boschi di Rocca di Papa era stato rinvenuto un cane impiccato nei pressi di una discarica abusiva.