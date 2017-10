Strozzini violenti, cinque arresti tra Roma e la Sicilia

È in corso dalle prime luci dell’alba un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palestrina, con arresti e perquisizioni eseguiti tra la Capitale, i Castelli Romani, l’Abruzzo e la Sicilia, finalizzata a smantellare una banda di violenti strozzini. L’indagine - coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma - è nata dagli sviluppi investigativi che portarono alla liberazione di un cittadino albanese, sequestrato agli inizi dell’anno dopo essere caduto nella trappola degli aguzzini a cui doveva restituire i soldi di un prestito. La vittima fu segregata e picchiata finché non venne liberata, dopo 3 giorni di prigionia, grazie ad un blitz dei Carabinieri che riuscirono a individuare il nascondiglio dei sequestratori in un casolare abbandonato nelle campagne di Albano Laziale.