Minore pestato dal branco nel metrò

La ferocia del branco ha colpito ancora. La brutale aggressione ai danni di un sedicenne romano è avvenuta venerdì scorso, in pieno giorno, su un vagone della linea A della metropolitana, direzione Anagnina. A picchiare a sangue freddo il ragazzo è stato un gruppo di 10 adolescenti, davanti gli occhi indifferenti dei passeggeri e l’assenza totale di sicurezza. I ripetuti pugni in faccia e i calci in tutto il corpo, sono valsi alla vittima 25 giorni di prognosi riservata. Oltre una grave lesione ad una vertebra che gli ha fatto rischiare la paralisi a vita. Nelle parole del padre che ha voluto denunciare l’accaduto, si avverte tutta la rabbia e l’incredulità: «Nostro figlio stava tornando a casa come ogni giorno con la metropolitana, quando...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI