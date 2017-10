Albero crolla e schiaccia taxi, paura nel quartiere Prati

Alle 10 di questa mattina un pino è caduto in piazza delle Cinque Giornate schiacciando un taxi con due turiste straniere all'interno. Per liberare dalle lamiere il tassista e le due passeggere è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. Le due donne sono state ricoverate in codice verde all'ospedale Santo Spirito dove è stato portato anche il conducente del taxi in codice giallo. Sul posto un'autogru che ha provveduto a rimuovere l'albero e a mettere in sicurezza la strada rimasta chiusa per tutto il tempo delle operazioni.