Raccolta rifiuti ingombranti, la domenica ecologica è ad Albano Laziale

Continuano le domeniche ecologiche organizzate da Volsca Ambiente e Servizi, la società che si occupa di igiene ambientale per i comuni di Velletri, Albano Laziale e Lariano. Il prossimo appuntamento, organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Albano Laziale, è per domenica 22 ottobre a Cecchina, nel parcheggio della stazione, dalle 8 alle 12. I cittadini potranno portare ingombranti di ogni tipo: da quelli domestici ai materiali contenenti CFC (monitor e vecchi elettrodomestici), sfalci e potature, usufruendo del ritiro gratuito.

Le scorse giornate hanno registrato un andamento positivo, nell'ultima in ordine di tempo c'è stato un afflusso di 83 persone che hanno lasciato negli appositi cassoni: 19 televisori, 35 piccoli elettrodomestici, 78 rifiuti ingombranti, sfalci e potature per un totale di circa 3.000 kg di materiale raccolto. "Vogliamo ringraziare i cittadini per aver mostrato di gradire l'iniziativa e li invitiamo a estendere l'invito ad amici e conoscenti così da aumentare il numero di partecipanti per le prossime domeniche" dichiara Valentino Di Prisco, presidente di Volsca Ambiente e Servizi. I prossimi appuntamenti previsti sono i seguenti: domenica 29 ottobre e domenica 26 novembre ad Albano Bassa in piazza Zampetti; domenica 19 novembre nuovamente a Cecchina nel parcheggio della stazione. Resta sempre aperta, compresa la domenica, anche l'isola ecologica di Cancelliera.