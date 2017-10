Ucciso a coltellate dopo una lite

Un uomo è stato ucciso a coltellate nel quartiere Serpentara di Roma. È successo in Via Luigi Lablache 48, in un quartiere di case popolari. Un 32enne romano dopo una lite ha accoltellato la vittima cinquantenne, colpendola con vari fendenti al torace e al ventre. All’arrivo dei soccorritori, allertati da chi nel condominio ha sentito delle grida, l’uomo era già morto. I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno fermato poco distante l’omicida e sono in corso in questi minuti i rilievi sul luogo del delitto.