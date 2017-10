Roma, 13enne precipita dalla finestra e muore: choc alla scuola Santa Maria di via Tasso

Un ragazzo di 13 anni è morto dopo essere precipitato nelle tromba delle scale interna della scuola Santa Maria, di via Tasso, nel centro di Roma. Il giovane, secondo quanto si è appreso, è stato soccorso in gravissime condizioni dal 118. E' deceduto poco dopo. Da chiarire le cause della caduta. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione piazza Dante e quelli del nucleo operativo della stessa compagnia per i rilievi.

Dai primi accertamenti, sembra che il minorenne intorno alle 12 si sia allontanato dai compagni durante una pausa, poi il volo nella tromba delle scale dal secondo piano. A quanto si è appreso, sul banco della classe del ragazzino è stato trovato un bigliettino con frasi che sembrerebbero prive di senso.