Fiamme in una scuola materna di via Natale Prampolini, in zona Ponte di Nona, alla periferia di Roma. Lo si apprende dai vigili del fuoco, impegnati a lungo a spegnere le fiamme che sono divampate ieri sera. L'incendio ha coinvolto almeno tre locali del plesso. Il rogo si è sviluppato di notte e non c'era personale nell'edificio e pertanto non si registrano feriti.