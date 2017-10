Un albero di alto fusto, un pino marittimo di ben 25 metri, ha ceduto e buona parte di esso si è schiantata su alcune auto parcheggiate davanti al supermercato Carrefour. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta, i danni sono limitati alle sole vetture. E' accaduto questa mattina a Roma, in via Germania, in zona Villaggio Olimpico. Sul posto è quindi intervenuta una squadra dei vigili del fuoco con un'autogru per mettere l'area in sicurezza.