Torna la domenica ecologica. E non solo

Tornano le domeniche ecologiche, nell’attesa dell’arrivo del piano di blocco del traffico. E già perché forse in Campidoglio ancora non se ne sono accorti ma le condizioni climatiche fanno salire vertiginosamente ogni giorno di più i valori delle polveri sottili nelle centraline della Capitale. Le più alte, secondo i dati dell’Arpa rilevati domenica 16 ottobre, Cinecittà, Preneste, Tiburtina. Dove i giorni di superamento degli standard di legge sono già oltre la la decina. E la campanella d’allarme comincia a suonare. Del resto, in altre città del nord Italia le targhe alterne sono state avviate proprio in questa settimana. A Roma, se la Raggi si ripeterà, non ci saranno le targhe alterne ma il blocco totale del traffico, come disposto lo scorso inverno.

Intanto, per mettere le mani avanti, a Palazzo Senatorio hanno dato il via libera alle domeniche ecologiche, si comincia con il 19 novembre. Il motivo? Sempre lo stesso. «Contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche».Le modalità, anche quelle, sempre le stesse: divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella Ztl Fascia Verde del Pgtu, nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. A partire da novembre 2017 la limitazione si estenderà anche agli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 6.

Ecco le domeniche ecologiche già programmate: 19 novembre 2017, 17 dicembre 2017, 21 gennaio 2018, 11 febbraio 2018. Le date potranno essere suscettibili di modifiche, qualora si dovessero verificare eventi, ad oggi non previsti e non prevedibili, che, da valutazioni effettuate dagli organi di governo competenti, dovessero essere ritenuti non compatibili e di interesse pubblico prevalente. L’Assessorato alla Città in Movimento e i relativi uffici dipartimentali provvederanno al potenzia- mento del Trasporto Pubblico Locale durante le giornate di blocco totale ed in particolare durante le fasce orarie di interdizione. La Polizia Locale di Roma Capitale dovrà provvedere alla vigilanza al fine di garantire l’osservanza del provvedimento di limitazione della circolazione da parte della cittadinanza. «Le domeniche ecologiche - commenta Linda Meleo, assessore alla Mobilità di Roma Capitale - sono occasione per incentivare la mobilità sostenibile e per sensibilizzare i cittadini sul tema dell’inquina- mento. Proprio in vista del blocco del traffico e, come ogni anno, potenzieremo il trasporto pubblico locale per facilitare gli spostamenti, garantendo più corse di bus e tram».

L’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale promuoverà invece il coinvolgimento dei Municipi affinché realizzino iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sul tema della qualità dell’aria e dei suoi effetti sul- la salute e sull’ambiente, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile e all’utilizzo più responsabile delle fonti energetiche. «Questa iniziativa - spiega Pinuccia Montanari, assessore capitolino all’Ambiente - rientra tra tutte le azioni volute dall’Amministrazione per garantire una migliore qualità dell’aria della città di Roma. Oltre alla limitazione del traffico, abbiamo predisposto l’avvio del Piano d’Azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc), strumento utile per affrontare la riduzione delle emissioni, e stiamo rilanciando la forestazione con la piantumazione di nuovi alberi».