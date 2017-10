Rifiuti, entro il 2021 cassonetti via dalle strade di Roma

Botta e risposa a distanza tra il presidente dell'Ama, Lorenzo Bagnacani e i consumatori rappresentati dal Codacons. Il numero uno di via Capitan Bavastro, in occasione dell'inaugurazione della "domus ecologica" di Ostia, ha confermato che l'obiettivo dell'amministrazione targata Raggi è quello di arrivare al cento per cento di raccolta porta a porta. "Tendenzialmente l’obiettivo è far scomparire negli anni il cassonetto classico, che spesso causa un contesto di degrado. Auspichiamo al 2021 di eliminare quindi il tradizionale cassonetto dalle strade: quei cassonetti che sono "terra di nessuno" e dove si verificano comportamenti tutt’altro che virtuosi e talvolta criminali». E ancora: «Roma ha l’obiettivo di essere tutta porta a porta tra domus ecologiche ed altre raccolte dedicate - ha continuato Bina - Intanto l’obiettivo per il 2021 è il 54% di porta a porta ma speriamo di poter fare anche di più. Siamo pronti a realizzare mille Domus ecologiche, con un tasso di 250 l’anno, e lo faremo in collaborazione con i municipi. Sono un passo nella grande strategia che deve dare risposte a tutti gli utenti sulla raccolta porta a porta».

Immediata la replica Codacons, proprio nei giorni i cui in tutta la Capitale si sta promuovendo la class action per l'abbattimento della Tari dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha sancito il diritto dei cittadini che subiscono un disservizio prolungato a un "risarcimento" tramite appunto l'abbattimento fino al 40% della tariffa rifiuti. «I cassonetti potranno anche sparire nel 2021 ma intanto quelli presenti oggi sulle strade andrebbero tenuti in condizioni dignitose, perché lo spettacolo cui sono costretti ogni giorno i cittadini è una vera e propria vergogna - afferma il presidente Codacons Carlo Rienzi- Basti pensare che questa mattina, nel centralissimo quartiere Prati, i residenti hanno trovato cassonetti stracolmi e ribaltati sui marciapiedi, con i rifiuti sparsi tutto attorno».

Ecco le due facce della stessa medaglia