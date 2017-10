Tavolo Roma, al via tra le proteste

È in corso nella sede del Ministero dello Sviluppo economico, in via Veneto, la riunione del tavolo per Roma. All’incontro, preceduto da numerose schermaglie dialettiche tra il Campidoglio ed il Mise, partecipano il ministro Carlo Calenda, la sindaca di Roma Virginia Raggi, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, i segretari nazionali di Cgil, Cisl e Uil Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Presenti anche i rappresentanti di Unindustria, Camera di Commercio, Confcommercio ed altre associazioni datoriali. All’esterno del ministero due sit-in di protesta animati dai lavoratori di alcune delle vertenze sindacali più calde nel lazio: Aci Informatica, Eutelia e Sky.

Durissima la nota di "benvenuto" dell'Usb-Federazione di Roma: "Alquanto bizzarro il balletto al quale stiamo assistendo da circa un mese tra Governo, Regione e Comune di Roma. Con missive degne di un romanzo a puntate, l’uno contro l’altro giocano a nascondere le proprie responsabilità per il drastico calo del PIL e la crisi occupazionale profonda che ha portato la Capitale al collasso. Da una parte il ministro Calenda prima rimane completamente inerte di fronte a crisi occupazionali epocali come quelle di Almaviva e Sky e a quella irrisolta di Alitalia, poi sfodera improvvisamente fondi importanti dopo che migliaia di persone hanno già perso il posto di lavoro".