Nina Moric in campo per CasaPound

S'accende la campagna elettorale a Ostia, il cui Municipio, il decimo di Roma Capitale, tornerà al voto il prossimo 5 novembre dopo due anni di commissariamento per mafia. E in campo per CasaPound, che candida alla carica di minisindaco Luca Marsella, scende in campo la showgirl Nina Moric, che non ha mai fatto mistero di simpatizzare per il movimento di estrema destra. «A meno di tre settimane dalla data del voto cresce l’attenzione intorno a CasaPound nel Municipio di Ostia dopo i sondaggi che accreditano il candidato presidente Luca Marsella sopra al 10%. Il prossimo venerdì è prevista una serata a sostegno di Marsella a cui hanno aderito già 250 persone ed a cui sarà presente anche Nina Moric», riferisce proprio CasaPound in una nota. «In pochi giorni dall’annuncio dell’evento - dichiara Marsella - siamo stati inondati dalle prenotazioni e crediamo di arrivare a 300 invitati. Un segnale molto importante dopo il comizio di Simone Di Stefano a piazza Anco Marzio al quale hanno partecipato oltre 500 residenti. Considerato che la vecchia politica non riesce più a riempire piazze e teatri - ha concluso Marsella - crediamo che il 5 novembre porteremo a casa un risultato eclatante. La serata inizierà alle ore 20.30 al ristorante Il lago del parco in via dei Pescatori 71 ad Ostia».