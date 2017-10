Allacci abusivi in 13 case, preso imprenditore <furbetto>

Possedeva un’intera palazzina con 13 appartamenti, ma non aveva nessun allaccio “ufficiale” a una rete di distribuzione del gas. Già, perché l’imprenditore romano di 45 anni arrestato, non solo avrebbe affittato 10 appartamenti in nero a diversi studenti, ma in 13 casi avrebbe allacciato i contatori del gas in maniera abusiva. Sarebbe un furto come tanti se non fosse che per colpa di quegli allacci “amatoriali” il gas sgorgava dalle prese di corrente. Un pericolo importante, sventato grazie alla segnalazione di una studentessa e all’intervento, in via dell’Acquedotto Paolo, dei carabinieri della stazione Monte Mario. L’arresto dell’imprenditore è già stato convalidato. Del resto, in quattro anni, l’uomo avrebbe rubato circa 40 mila euro di gas.