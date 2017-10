Scontro sulla Tiburtina. Muore scooterista

È morto, nella notte, in ospedale lo scooterista rimasto gravemente ferito ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Tiburtina all’altezza di Tor Cervara a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del IV Gruppo. La vittima, un 44enne, viaggiava su uno scooter, un Honda Sh, che si è scontrato con un’auto, una Volkswagen Passat, guidata da un uomo di 62 anni. Il 44enne è stato soccorso in codice rosso e trasportato all’ospedale Pertini poi, in prognosi riservata, trasferito all’Umberto I ma nella notte è deceduto.