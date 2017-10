Marcello De Vito: "Vi racconto io la Raggi e la Lombardi"

Roberta Lombardi ha appena vinto le "regionarie". È lei la candidata del M5S alla presidenza del Lazio. Marcello De Vito, tenuta sportiva e scarpe da ginnastica, allarga un sorriso soddisfatto.

Presidente De Vito, le regionarie hanno sancito la vittoria netta di Roberta Lombardi. La campagna elettorale parte con la sconfitta interna della sindaca di Roma.

"La vittoria di Roberta Lombardi è un valore aggiunto per il MoVimento. Ha esperienza, capacità e conoscenza dei temi che riguardano la Regione e Roma. È la persona giusta per essere presi- dente del Lazio: decisa, passionale, preparata, seria. Giovedì scorso siamo usciti insieme dal Parlamento: aveva la sua utilitaria e uno zainetto. È un bell’esempio, non trova? Va sottolineato anche l’ottimo risultato di Barillari e degli altri consiglieri regionali, segno dell’ottima opposizione che hanno condotto. La Regione governata dal M5S rappresenta una vittoria per tutti, anche per Roma e per la sindaca, visto e considerato il modo con cui l’attuale governatore del Lazio ha agito per finalità strumentali e politiche piuttosto che per la tutela degli interessi dei cittadini. La irresponsabile strumentalizzazione della questione Bracciano di questa estate è stata emblematica ed è solo grazie alla perfetta gestione della situazione da parte di Acea che si è evitato un danno enorme, anche di immagine della nostra Capitale. Bisogna anteporre l’interesse dei cittadini a tutto e di questo Virginia e Roberta sono ben consapevoli".

Come cambieranno ora gli equilibri all’interno del M5S.

"Ma quali equilibri? Esiste solo un gruppo compatto che...

