Ecco come farsi rimborsare la Tari

La notizia è uscita quasi in sordina il 27 settembre scorso, soprattutto in relazione al ricorso di una albergo di Napoli. Ma la sentenza della Cassazione, si sa, fa legge. E la legge è uguale per tutti. L’Alta Corte ha infatti stabilito il diritto alla riduzione della Tariffa rifiuti fino al 40 per cento per chi subisce «disservizi protratti» nella raccolta dell’immondizia. A giudizio della Cassazione la riduzione «spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito e attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell'utente». Dunque la tariffa ridotta è prevista per...

