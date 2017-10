Destinazione Rebibbia, i tassisti romani in aiuto alle donne recluse

Taxi destinazione Rebibbia è l'iniziativa dei tassisti romani in aiuto alle donne recluse. Domani martedì 17 ottobre si svolgerà la raccolta solidale di indumenti intimi femminili, pigiami, ciabatte, magliette, maglioni, leggins, pantaloni e polo nuovi o usati che verranno donati all'Istituto per allestire un kit di primo ingresso per le nuove ospiti recluse con difficoltà familiari ed economiche.

I punti di raccolta

TAXICARE Via della Magliana Nuova 160

SAMARCANDA Via della Magliana Nuova 302

SEA BIANCHERIA Corso Duca di Genova 281 (Ostia Lido)

BAR CLEMENTI Via Gallia 152

COOP ALBA 09 Via del Forte Tiburtino 160

TVB - TABACCHERIA VILLA BONELLI Via Ignazio Ribotti 7

BAR DEL BUONGUSTO Via delle Medaglie D'Oro 364