Tutti matti per gli scacchi

Scacchi da impazzire. Tutti a Villa Carpegna dove oggi si è svolto l’ultimo appuntamento per il 2017 con "Scacchi in città". Il progetto organizzato dalla Federazione scacchistica italiana in collaborazione con l’Assessorato allo Sport e politiche giovanili di Roma Capitale è nato con l’obiettivo di promuovere questa disciplina dall’alto valore sociale, educativo e inclusivo in sedi di particolare fascino culturale e paesaggistico.

Dopo il buon successo dei primi incontri (28 maggio sul Campidoglio, 29 giugno a Villa Torlonia, 16 luglio al Pincio), la kermesse è proseguita domenica 24 settembre a Villa Lais. Gli appuntamenti si sono sviluppati con una zona di gioco libero per appassionati di ogni livello, con l’assistenza di istruttori federali, e due postazioni dove gli appassionati hanno potuto sfidare due big: in questo caso il maestro FIDE Folco Ferretti e l’ex campione italiano, il Grande Maestro Lexy Ortega, che si sono esibiti in simultanea, giocando contro più avversari contemporaneamente.

Gli scacchi sono uno sport straordinariamente diffuso in tutto il mondo, con circa 1 miliardo di praticanti, molto esercitato anche in Italia, dove si tende ad apprenderlo in giovanissima età, in famiglia o nella scuola. La Federazione Scacchistica Italiana è stata costituita nel 1920 ed eretta a Ente Morale nel 1930. Dal 1988 gli scacchi sono una disciplina sportiva associata del CONI.