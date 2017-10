Anziana finisce sotto le ruote di un mezzo dell'Ama a Roma. Le sue condizioni sono gravi. L'incidente è avvenuto in via Livorno, angolo piazza Bologna, due squadre di vigili del fuoco sono intervenute con il supporto del carro sollevamento per estrarre da sotto le ruote la donna. L'anziana, 85 anni, è stata poi trasportata in ospedale dal 118, in codice rosso.

"In riferimento al grave incidente in via Livorno - rende noto l'azienda in una nota - Ama esprime massima vicinanza all'anziana signora coinvolta e ai suoi familiari. L'azienda in queste ore è in costante contatto con il personale medico del Policlinico Umberto I, dove la signora è stata trasportata, per seguire l'evolversi del quadro clinico. Da quanto risulta dalla prime verifiche effettuate dal personale territoriale Ama accorso sul luogo del sinistro, appena accortosi della presenza della signora l'autista ha prontamente arrestato il veicolo, evitando conseguenze ancora più gravi, e ha prestato i primi soccorsi. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento, il dipendente, molto provato dall'accaduto, è sotto osservazione. Ama sta assicurando massima collaborazione alle autorita' competenti preposte all'accertamento dei fatti".