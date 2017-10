Va a fuoco la palestra a Roma, paura e traffico in tilt al Fleming

Tanta paura e traffico in tilt alla Collina Fleming. Un incendio è divampata alle 7 di mattina, nel quartiere di Roma Nord, all'interno di una palestra su via Flaminia Vecchia proprio accanto a un benzinaio. In poco tempo le fiamme sono diventate altissime e visibili, assieme a una densa colonna di fumo, fino a Corso Francia. Allarmati gli abitanti dei palazzi vicini alla palestra al benzinaio hanno chiamato i vigigli del fuoco. La Fleming Fitness, per fortuna, al momento dell'incendio non era ancora aperta. Il traffico è andato subito in tilt in tutta la zona. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco con due autobotti e il carro autoprotettori. Domate le fiamme restano da capire le cause dell'incendio.