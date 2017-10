È Christi Popa l’autore dello stupro, avvenuto lo scorso settembre, di una clochard tedesca di 57 anni, poi derubata di 40 euro e legata, all’interno del parco di Villa Borghese. A incastrare il romeno, già in carcere per le violenze sessuali compiute ai danni di tre prostitute in via Salaria, sono stati i risultati del test del dna. Almeno un profilo è compatibile con il codice genetico di Popa che per questa vicenda è indagato a piede libero dalla Procura di Roma per violenza sessuale, rapina e sequestro di persona.