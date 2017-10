Una vendemmia glamour nel cuore di Roma

La vendemmia si fa anche nel cuore di Roma. Negli indirizzi del lusso. Perché dal 16 al 21 ottobre sessanta Global Luxury Brand Store di via Condotti e di Piazza di Spagna accoglieranno i clienti offrendogli un calice di vino, marchi blasonati come Carpineto o Marchesi Antinori. Così da Tod’s si brinderà con “Tenuta L’entrata”, da Ferragamo con Castiglion del Bosco, da Montblanc con “Barone Pizzini” e via degustando.

“La vendemmia”, come si chiama l’iniziativa, è stata ideata da Andrea Amoruso Manzari della KRT e da otto anni emulsiona il cuore del lusso milanese, il quadrilatero che cinge via Montenapoleone. “A Roma è la prima volta e segue immediatamente la settimana meneghina, in un passaggio di testimone che sottolinea come la capitale e la città dell’Expo possano unirsi a favore del marchio Italia”, dice Manzari. Gli fanno eco i presidenti delle Associazioni di Via Condotti e di Piazza di Spagna, i cui affiliati hanno aderito al 95 % alla Vendemmia. “E’ il primo di una serie di happening delle nostre boutique per dare più valore al fascino della capitale, sbiadito ma meritevole di attenzione”, dice il primo, Roberto D’Amato. “Roma non ha bisogno di più turisti ma di riqualificare i flussi turistici e questo evento ci aiuta”, incalza David Sermoneta, che ribadisce il sogno di “riportare le sfilate di moda a piazza di Spagna”. E Luca Petroni, di Deloitte, uno degli sponsor: “La Vendemmia riunisce i tre atout italiani: moda, enogastronomia e arte. Roma mixa perfettamente questi ingredienti”.

Non solo gli store del fashion system internazionale: alla Settimana hanno aderito 14 hotel a cinque stelle (dal Plaza al De la Russie al St. Regis al Cavalieri Waldorf Astoria) e 25 ristoranti gourmet (La Rosetta, Alfredo alla Scrofa, Le Asiatique, Acquolina, Doney…) che proporranno menù dedicati a prezzo fisso, 35 euro a pranzo, 60 a cena. Ancora, apriranno eccezionalmente i portoni quattro palazzi romani dell’Associazione Dimore Storiche (info 06-6832774).

Il clou della Settimana si avrà giovedì 19 ottobre dalle 19,30 alle 22: un tappeto color vinaccia verrà steso a via Condotti, completamente chiusa al traffico veicolare, e in piazza di Spagna. Nei brand store cinquemila invitati gusteranno cocktail. Particolare l’esperienza sensoriale che si godrà nel lounge Global Blue, punto di riferimento dei “globe shopper”. Qui ci sarà una “Sound Experience” nella quale KEF, marchio leader nel settore delle casse acustiche, presenterà il prodotto di punta Blade 2 e si delizierà palato e udito.

Spiega Amoruso Manzari: “Ci siamo voluti distinguere dalle caos delle Notti bianche selezionando gli ospiti. A Milano questo format funziona bene. A Roma ci ha permesso di ottenere il massimo delle adesioni e di sollecitare i brand a fare rete. Il prossimo anno contiamo di estendere la Vendemmia alle vie Borgognona e Babuino”.