Schianto sul Gra, scontro fra camion e furgone: un morto

Schianto mortale sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Una persona è morta questa mattina dopo uno scontro fra un camion ed un furgone. Poco dopo le 6.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre dalle lamiere l'autista dell'autocarro. L'uomo, in gravi condizioni è stato trasportato in ospedale mentre non c'è stato nulla da fare per il passaggero che viaggiava a bordo con lui. Dopo l'incidente il Gra è chiuso in corsia esterna fra Casilina e Tor Bella Monaca, traffico paralizzato.