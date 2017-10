Estorce denaro dentro al Policlinico, parcheggiatore in manette

Non era un parcheggio a pagamento. L'automobilista era stato fortunato, trovando un posto dove per lasciare la vettura non doveva pagare nulla. Episodi che ormai nella Capitale sono sempre più rari. Soprattutto quando si tratta di parcheggi all'interno delle strutture ospedaliere, dove le aree di sosta nella maggior parte dei casi costano care. Ma il "miraggio" di lasciare l'auto gratuitamente è durato ben poco. Un parcheggiatore abusivo, un romano di 54 anni con precedenti di polizia specifici, si è avvicinato all'automobilista e gli ha chiesto denaro per parcheggiare. Il rifiuto è stato immediato, e da lì la discussione con il parcheggiatore. In quel momento sono transitati i carabinieri della Compagnia Trionfale, che hanno notato il diverbio. Appena i militari hanno chiesto i documenti al parcheggiatore, l'uomo ha dato in escandescenza, rifiutandosi di fornire le sue generalità. Alla fine i carabinieri lo hanno accompagnato in caserma, dove è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Purtroppo è molto frequente il fenomeno delle richieste di denaro da parte dei parcheggiatori abusivi che "lavorano" dentro e fuori le strutture sanitarie. Oltre ai carabinieri, anche gli agenti della Polizia Roma Capitale portano avanti periodicamente i controlli contro i parcheggiatori abusivi. I "caschi bianchi", alcuni mesi fa, hanno infatti messo a segno un blitz al Policlinico Umberto I, all'ospedale Bambino Gesù e anche davanti ai cimiteri. Il bilancio è stato di otto persone denunciate e multate in base al Codice della Strada che sanziona "l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine" con multe da 771 euro. Oltre alla sanzione accessoria sono stati confiscati anche i proventi dell'attività illecita.