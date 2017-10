Dalle ore 14 i vigili del fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo in viale Trastevere, incrocio via Aurelio Saffi, per una la rottura di una condotta del gas (media pressione) a seguito di uno scavo per lavori di manutenzione. Sul posto anche il Carro Rilevamento Radioattivo Chimico.

Il personale dei vigili del fuoco, dotato di protezioni individuali, sta effettuando una serie di misurazioni strumentali per valutare i valori di gas metano, fuoriusciti dalla condotta lesionata. Al momento a scopo precauzionale è stato interdetto il transito nei due sensi di marcia dei veicoli e della linea tranviaria linea 8. Istituite navette sostitutive dalla stazione Trastevere a piazza Venezia in entrambi i sensi di marcia. Non ci sono persone ferite o intossicati.