Globalservice tira la cinghia, a gennaio 400 lavoratori in mobilità

Nuovi problemi all'orizzonte per la Giunta di Virginia Raggi. Da gennaio potrebbe arrivare una nuova riduzione dell’organico della Roma Mutiservizi. In ballo 400 posti di lavoro su un totale di 3.800 dipendenti dell’azienda partecipata da Roma Capitale. Si profila la procedura di mobilità. Il tutto a causa della riduzione delle commesse della società partecipata dell’Ama e da Manutencoop che gestisce l’appalto global service di pulizia, manutenzione, trasporto alunni nelle scuole comunali e in attesa della gara di appalto per il rinnovo del servizio bandita a fine agosto. L’ipotesi mobilità viene tracciata in una lettera dell’amministratore delegato di Multiservizi, Rossana Trenti, resa nota oggi durante la Commissione comunale Trasparenza presieduta dal Dem Marco Palumbo. Si legge nel testo che l’organico aziendale al 31 dicembre 2016 vedeva una forza lavoro di 4.188 unità, 66 impiegati e 4.122 operai ma al 31 agosto scorso il personale era già sceso a 3.759 addetti, 66 impiegati e 3.693 operai, con una diminuzione del 10,24%. La missiva sottolinea che «la cessazione progressiva, prevista entro il mese di dicembre 2017, della commessa Atac comporterà un’ulteriore riduzione di addetti, la specifica procedura mobilità interessa 398 addetti, con un organico stimato al 31 dicembre 2017 di 3.300/3.400 unità»